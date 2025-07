Giulia Salemi svela un progetto segreto | l’annuncio

Giulia Salemi, icona dei social e donna poliedrica, svela un progetto segreto che sta facendo parlare di sé. La sua continua capacità di sorprendere e innovare si manifesta ancora una volta con questa entusiasmante novità, in collaborazione con un noto brand. Un nuovo capitolo nel suo percorso, che promette di rivoluzionare il mondo dell’intrattenimento e della comunicazione digitale. Scopriamo insieme cosa ha in serbo la regina dei social per il futuro.

Giulia Salemi e il progetto segreto con un noto brand: Ecco le nuove sfide per la regina dei social. Giulia Salemi non smette mai di sorprendere. Influencer, conduttrice televisiva e imprenditrice digitale, la 32enne italo-persiana sta lavorando a un progetto top secret che promette di cambiare le regole del gioco nel mondo dell'intrattenimento e della comunicazione online. L'annuncio via social, ecco cosa è emerso. La Salemi parla ai suoi fan di un'iniziativa inedita che unirebbe le sue passioni per la bellezza e per il benessere.

così fieri e orgogliosi di te Giulia ? che meraviglia Giulia e la collaborazione con profumeria Douglas e @Clinique ? sarà bellissimo vedere l

