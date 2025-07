da italia brasile a italia francia genesi e morte di un calcio

Da Italia-Brasile a Italia-Francia, un viaggio tra gioie e dolori che ha segnato un'intera generazione. Quel periodo, che va dal 5 luglio 1982 al 9 luglio 2006, racchiude la genesi e la fine di un calcio fatto di sogni, passione e speranza. Un'epoca in cui il pallone diventava protagonista di storie indimenticabili, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di milioni di tifosi. Questo è il racconto di un calcio che non muore mai.

Roma, 12 lug – Luglio, per gli amanti del calcio, è tempo di ricorrenze – liete e meno liete – per la nazionale azzurra e per tutti gli appassionati di essa. Esaltanti trionfi e cocenti delusioni, spalmate tra Mondiali ed Europei. Ma nella mia personale esistenza ed in quella di tanti della mia generazione, un certo modo di vivere e seguire il calcio può essere racchiuso tra il 5 luglio 1982 e il 9 luglio 2006, tra Italia-Brasile ed Italia-Francia. Correva l’anno 1982.. Nel 1982 l’Italia stava uscendo a fatica dagli anni di piombo, per lanciarsi nel futuro, magari effimero, periodo della “Milano da bere” (ironicamente ribattezzata dai punk meneghini “Milano da pere”, visto il tragico consumo di eroina). 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it