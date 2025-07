Ancora fiamme nel Foggiano nuovo stop ai treni sulla linea Adriatica | circolazione in ripresa dopo due ore

Ancora fiamme nel Foggiano, con la linea ferroviaria Pescara-Bari che si trova nuovamente in crisi. Dopo un breve tentativo di ripresa, i treni sono stati sospesi a causa di un altro incendio, il terzo in pochi giorni, che ha messo in difficoltà il traffico sulla costa adriatica. La situazione resta critica, e i viaggiatori attendono aggiornamenti ufficiali, mentre le autorità cercano di contenere l'emergenza e ripristinare la normalità.

Non c'è pace per la linea ferroviaria Pescara-Bari. La circolazione dei treni, completamente riattivata solo in tarda mattinata dopo un guasto verificatosi ieri pomeriggio, dalle 16 di oggi, venerdì 11 luglio, è stata nuovamente bloccata. A provocare il nuovo stop, un altro incendio (il terzo in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: stop - treni - linea - circolazione

Campi Flegrei: terremoto di magnitudo 4.4, scossa avvertita anche a Napoli. Poi un'altra di 3,5. Evacuate università e scuole, stop treni - Oggi, alle 12.07, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, con epicentro nel porto di Pozzuoli.

Ancora disagi sulla linea Pescara-Bari, stop alla circolazione per un guasto: treni in ritardo e cancellazioni https://ift.tt/eMJn1Rw https://ift.tt/26GRNVi Vai su X

Treni bloccati e autobus sostitutivi, a causa di un incendio tra Chieuti e Lesina nel Foggiano, che ha determinato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia. Al lavoro da ore i Vigili del fuoco: le operazioni di spegnimento sono comp Vai su Facebook

Ancora fiamme nel Foggiano, nuovo stop ai treni sulla linea Adriatica: circolazione in ripresa dopo due ore; Ancora fiamme nel Foggiano, nuovo stop ai treni sulla linea Adriatica: circolazione in ripresa dopo due ore; Lavori sulla linea, stop ai treni da Casarsa a Portogruaro.

Circumvesuviana, treno bloccato sulla linea Napoli-Sorrento: viaggiatori nel caos - Centinaia di persone tra pendolari, bagnanti e turisti, bloccate nelle stazioni in attesa dei treni. Si legge su msn.com

Castellammare - Guasto sulla linea Circumvesuviana, disagi e proteste per uno stop di quattro ore - Quattro ore di stop, passeggeri abbandonati senza alcuna informazione e scene di esasperazione nelle stazioni. stabiachannel.it scrive