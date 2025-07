Sanità Ancisi LpRa presenta una mozione | Ridurre i ticket della Regione sui farmaci

La sanità deve essere un diritto accessibile a tutti, non un peso insostenibile. Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, si mobilita per chiedere alla Regione Emilia-Romagna di ridurre i ticket sui farmaci, proteggendo le persone più vulnerabili e garantendo un sistema sanitario equo e sostenibile. È ora di fare sentire la voce dei cittadini e ripristinare la priorità alla salute pubblica.

In Emilia-Romagna la spesa pubblica rischia di ricadere pesantemente sulle tasche dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili. Lo denuncia Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, che ha presentato una mozione in Consiglio comunale per chiedere alla Regione di rivedere la politica sui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ancisi - mozione - regione - sanità

Ancisi (LpRa): Mozione per ridurre i ticket della regione sui farmaci; Sepoltura degli animali e orario pasti nelle residenze per anziani: ok dal Consiglio comunale alle mozioni di Ancisi (LpRa); Animali domestici sepolti nelle tombe di famiglia, Ancisi (LpRa): A Forlì è già possibile.