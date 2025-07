Jannik Sinner l'uomo dei record | a Wimbledon la sua 5a finale Slam mai nessun italiano prima di lui

Jannik Sinner, il giovane talento italiano, sta scrivendo una pagina storica del tennis mondiale. Dopo aver sconfitto Djokovic in semifinale, l’italiano vola verso la sua prima finale Slam a Wimbledon, un traguardo mai raggiunto da un nostro rappresentante prima d’ora. Con l’attesa della sfida contro Carlos Alcaraz, Sinner non solo cerca il successo, ma si afferma come uno dei più grandi talenti di sempre. Continua a leggere e scopri come questa impresa possa cambiare il volto del tennis italiano.

Dopo il successo in semifinale su Djokovic, Jannik Sinner si è guadagnato la finale di Wimbledon dove affronterà Carlos Alcaraz. In attesa di sapere se sarà il primo italiano a trionfare sull'erba londinese, il n.1 al mondo si è preso altri primati assoluti che lo confermano tra i più forti di sempre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

