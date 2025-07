Uccide il suocero a coltellate e tenta di sgozzare l’ex moglie il video dell'omicidio | ecco cos'è successo

Un gesto estremo che ha sconvolto tutti: il video dell'omicidio di Marco Manfrinati, accusato di aver ucciso il suocero e di aver tentato di sgozzare l'ex moglie, è stato mostrato per la prima volta durante il processo. Le immagini, crude e drammatiche, raccontano in modo scioccante i momenti di violenza che hanno portato a questa tragedia. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa terribile vicenda. Continua a leggere.

Nell'ambito del processo per tentato omicidio premeditato e omicidio volontario a carico di Marco Manfrinati, che il 6 maggio 2024 ha ucciso il suocero a coltellate e ha tentato di sgozzare l’ex moglie Lavinia Limido, è stato mostrato per la prima volta il video dell'omicidio. Il racconto delle immagini delle telecamere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: omicidio - suocero - coltellate - sgozzare

Marco Manfrinati condannato per stalking alla ex moglie Lavinia Limido: è a processo anche per l’omicidio del suocero - Marco Manfrinati, ex avvocato, è stato condannato a quattro anni e cinque mesi per stalking nei confronti dell'ex moglie Lavinia Limido.

“Hai visto cosa ho fatto a tuo marito e tua figlia? Questo è quello che succede quando si toglie un figlio a un padre”. Queste le parole rivolte a Marta Criscuolo, sua ex suocera, da Marco Manfrinati pochi istanti dopo aver ucciso con 45 coltellate Fabio Limido, e Vai su Facebook

Uccide il suocero a coltellate e tenta di sgozzare l’ex moglie, il video dell'omicidio: ecco cos'è sucecsso; Tenta di sgozzare l’ex moglie, poi ammazza il suocero con 45 coltellate: la sequenza del video choc dell’omicidio Limido; Marco Manfrinati, in aula il video choc dell'omicidio del suocero. Le urla dei vicini: «Salvate Lavinia», poi.

Uccise il suocero, in aula video shock delle coltellate di Manfrinati all’ex moglie Lavinia Limido - Il 6 maggio 2024 l’uomo tentò di uccidere l’ex per poi scagliarsi contro il padre di lei, intervenuto per difenderla. Si legge su milano.repubblica.it

Uccise il suocero a coltellate e tentò di sgozzare l’ex moglie, il ... - Nella seconda udienza del processo per tentato omicidio premeditato e omicidio volontario a carico di Marco Manfrinati, che il 6 maggio 2024 uccise il suocero a coltellate e tentò di sgozzare l ... fanpage.it scrive