Edificio completamente distrutto dalle fiamme

Un incendio devastante ha completamente distrutto un rudere a Giuliano di Roma, lasciando la comunità sgomenta e senza parole. Intorno alle 4 di notte, i carabinieri di Ceccano sono intervenuti prontamente su richiesta al 112 in via Cervini, trovando un edificio ormai ridotto a macerie. La scena drammatica solleva interrogativi sulla causa e sulla prevenzione di simili incidenti, ricordandoci l’importanza di vigilare sulla sicurezza dei nostri spazi abbandonati.

