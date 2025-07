Amico ferito durante il gioco della sedia | assolto uno dei giovani finiti sott’accusa

In un caso che ha scosso la comunità di Lecce, il tribunale per i minorenni ha assolto uno dei cinque giovani coinvolti nell'incidente durante il gioco della sedia, riconoscendo la sua innocenza. Mentre i restanti sono stati prosciolti per differenti motivazioni, questa decisione evidenzia l'importanza di valutare con attenzione responsabilità e colpe in situazioni complesse. La vicenda si conclude così con una nota di giustizia e riflessione sulla tutela dei minori.

LECCE - È stato assolto "per non aver commesso il fatto" dal tribunale per i minorenni di Lecce l'unico dei cinque ragazzi accusati di aver provocato la caduta di un diciannovenne nell'anfiteatro di una chiesa vicino Lecce. Mentre i quattro coetanei hanno ottenuto il proscioglimento per.

