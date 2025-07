Altro che algoritmi | L’Ancona deve vincere

Altro che algoritmi e numeri: ad Ancona bisogna vincere con passione e determinazione. Nel giorno in cui Matteo Cericola ufficializza il suo arrivo e l’iscrizione del team riceve l’ok dalla Covisod, mister Agenore Maurizi si apre ai microfoni per condividere la sua visione: un progetto ambizioso, lontano dai desideri di breve termine. Maurizi, cosa l’ha convinta a scegliere Ancona? "Il progetto che mi ha prospettato la proprietà, un progetto tecnico di lunga durata per cercare di..."

Nel giorno dell’ufficializzazione di Matteo Cericola, tredicesimo giocatore ad arrivare in biancorosso, e dell’ok della Covisod all’iscrizione dell’ Ancona – e c’era pure chi lo metteva in dubbio –, mister Agenore Maurizi si concede ai microfoni per parlare di squadra, società, obiettivi, tifoseria. Maurizi, cosa l’ha convinta a venire ad Ancona? "Il progetto che mi ha prospettato la proprietà, un progetto tecnico di lunga durata per cercare di risalire immediatamente nei professionisti con l’Ancona. Risalita e consolidamento". Com’è il rapporto con Polci e con Di Paolo? "Polci l’ho conosciuto i mesi scorsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Altro che algoritmi: "L’Ancona deve vincere"

In questa notizia si parla di: ancona - altro - algoritmi - deve

Intelligenza artificiale: non solo ChatGPT; Altro che algoritmi: L’Ancona deve vincere.

Altro che algoritmi: "L’Ancona deve vincere" - Nel giorno dell’ufficializzazione di Matteo Cericola, tredicesimo giocatore ad arrivare in biancorosso, e dell’ok della Covisod all’iscrizione dell’Ancona – e c’era pure chi lo metteva in dubbio –, ... Segnala sport.quotidiano.net