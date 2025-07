La Costiera Amalfitana difende il suo mare | in azione il Pelikan System

La Costiera Amalfitana si conferma custode del suo splendido mare, con l’azione concreta del Pelikan System “Costa D’Amalfi”. Questa unità navale antinquinamento pattuglia le acque tra Vietri sul Mare e Positano, garantendo tutela ambientale con tecnologie all’avanguardia. Un impegno che trasforma il mare in un laboratorio di innovazione e sostenibilità, dimostrando che la salvaguardia del patrimonio naturale passa anche attraverso soluzioni innovative e passioni condivise.

Tempo di lettura: 3 minuti Torna a solcare il mare della Costiera Amalfitana l’unità navale antinquinamento Pelikan System “Costa D’Amalfi”, incaricata di pattugliare le acque comprese tra Vietri sul Mare e Positano per tutta l’estate. Le operazioni sono iniziate il 10 luglio e rientrano in una strategia complessiva di salvaguardia ambientale attraverso l’uso di tecnologie avanzate e strumenti innovativi. « È un vero e proprio laboratorio galleggiante a tutela del mare » dichiara il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che nella sua veste di presidente del FLAG “Approdo di Ulisse” ha fortemente sostenuto l’acquisizione di questo importante mezzo nautico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Costiera Amalfitana difende il suo mare: in azione il Pelikan System

In questa notizia si parla di: mare - costiera - amalfitana - pelikan

