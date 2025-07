Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 09 | 10

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a voi. Oggi, 12 luglio 2025 alle ore 09:10, vi aggiorniamo sulla viabilità romana e laziale: code sul Grande Raccordo Anulare e traffico intenso sull'A1 tra Ponzano Romano e Roma Nord. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli su come affrontare al meglio le vostre tratte quotidiane.

iniziamo dal Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna attenzione per un incidente che provoca code tra Cassia bis e Salaria ci spostiamo sulle autostrade attenzione al personale su strada in A1 Firenze Roma risolto l'incidente tra i due mezzi pesanti da Ponzano Romano e Roma Nord in direzione di Roma il traffico marcia ancora solo sulla corsia di sorpasso invece in diramazione Roma Sud per lavori di manutenzione è chiuso in entrata lo svincolo di Torrenova fino alle 8 di martedì 15 luglio Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario ricordiamo che oggi e domani sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto ed fl3 Roma Cesano Viterbo per lavori di realizzazione della nuova fermata Pigneto i treni subiscono limitazione e variazioni sul fl1 i treni saranno limitati alla stazione di Roma Tiburtina all'interno del tratto tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense lo è in continuità attraverso la metro B per la fl3 i treni saranno originati e termineranno la corsa a Roma Ostiense Cambiamo argomento parliamo di eventi in provincia Leonessa in oggi alle 12:30 per tutto il fine settimana il festival della Montagna TV la divieto di sosta e di transito in Corso San Giuseppe Piazza VII aprile e via della Ripa fino alle ore 8 di lunedì 14 luglio