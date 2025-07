Parco De Mita Cappa | Felici sia stata scoperta bellezza del Parco | risolto qualche problema ora orari regolari per l’ingresso

Siamo felici di annunciare che il Parco De Mita, un tempo trascurato, ha finalmente riscoperto la sua bellezza e il suo valore. Dopo anni di abbandono, l’Amministrazione Mastella ha trasformato questo spazio in un’oasi per grandi e piccini, risolvendo alcuni problemi e stabilendo orari regolari di ingresso. È un risultato che unisce tutta la città , dimostrando come il rispetto e la cura possano far rinascere un luogo che ora merita di essere vissuto e amato.

Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo compiaciuti e felici che anche l’opposizione compresi esponenti di formazioni politiche che hanno governato per lustri questa Città abbiano scoperto la bellezza, per grandi e piccini, di un posto che l’Amministrazione Mastella ha donato alla Città dopo che era finito, per anni e anni, nel sottoscala del patrimonio cittadino. Parco De Mita esiste ed è apprezzato, prima era un non luogo. Cominciamo con il ribadire questo”, lo spiega in una nota l’assessore al Patrimonio Attilio Cappa.  “Il Parco, che è pubblico, è stato dato in gestione come migliaia di altri in Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Parco De Mita, Cappa: “Felici sia stata scoperta bellezza del Parco: risolto qualche problema, ora orari regolari per l’ingresso”

