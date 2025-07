Blitz in 23 province d’Italia | il business dell’immigrazione clandestina dietro i falsi contratti di lavoro

Un'azione decisa e coordinata dalla Polizia di Stato ha portato a un blitz senza precedenti in 23 province italiane, smantellando il giro d'affari dietro ai falsi contratti di lavoro legati all’immigrazione clandestina. Con oltre 1.300 controlli e nove arresti, l’operazione ha colpito duramente un sistema che sfrutta le vulnerabilità del mercato del lavoro. Un segnale forte contro chi alimenta questo mercato illecito e mette a rischio sicurezza e legalità nel nostro Paese.

Un duro colpo al business dell’immigrazione clandestina è stato sferrato in queste ore dalla Polizia di Stato e messo a segno in 23 province italiane. Nell’operazione sono stati controllati 1.317 stranieri e 167 imprese, arrestati 9 stranieri ricercati per vari reati. Coordinata dal Servizio centrale operativo (Sco), l’operazione -realizzata c on modalità ad ‘alto impatto’ – ha visto coinvolte le Squadre mobili di Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Foggia, Massa Carrara, Matera, Milano, Monza Brianza, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Savona, Taranto, Terni, Torino, Treviso, Vercelli e Vibo Valentia, con il supporto dei Reparti prevenzione crimine e degli Uffici Immigrazione delle Questure. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it