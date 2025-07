Osimhen Juve clamoroso | nella notte l’Al Hilal ha rilanciato per il nigeriano! Il Napoli ha ricevuto questa proposta ufficiale | i dettagli

Clamoroso a pochi giorni dalla chiusura del mercato: l’Al Hilal rilancia con forza per Victor Osimhen, il gioiello del Napoli. La proposta ufficiale di 75 milioni di euro ha scosso le ultime trattative, aprendo nuovi scenari sul futuro dell’attaccante nigeriano. La vicenda si fa sempre più intricata, e i tifosi aspettano con trepidazione gli sviluppi. Il destino di Osimhen potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime ore, lasciando tutti con il fiato sospeso.

e le ultimissime. La situazione di Victor Osimhen è sempre più intricata e al centro delle trattative estive. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nella notte l' Al-Hilal ha presentato un'offerta ufficiale al Napoli per l'attaccante nigeriano: 75 milioni di euro garantiti, suddivisi in due rate da 37,5 milioni ciascuna. Tuttavia, manca ancora il via libera del giocatore per il trasferimento in Arabia Saudita, con Osimhen che sembra tentennare sulla destinazione, nonostante l'appeal economico e il progetto ambizioso del club saudita.