Wimbledon tra Sinner e Djokovic una semifinale senza storia

Tra sogni e sfide epiche, Wimbledon si appresta a scrivere un capitolo memorabile. La semifinale tra Sinner e Djokovic si preannuncia come un confronto senza storia, con l’italiano che, al momento, domina in modo deciso. Con il punteggio di 6-3, 6-3, 5-4 e servizio a favore, il giovane talento sembra pronto a chiudere questa sfida. Resta da vedere se Djokovic riuscirà a riscrivere il finale di questa partita, regalando emozioni fino all’ultimo punto.

Sono le 19.52 in Italia. Jannik Sinner serve da destra in vantaggio 6-3 6-3 5-4, 40-15. Botta secca a uscire, Novak Djokovic abbozza una risposta di dritto ma lascia all’italiano . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Wimbledon, tra Sinner e Djokovic una semifinale senza storia

In questa notizia si parla di: djokovic - sinner - wimbledon - semifinale

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

Jannik Sinner ha sconfitto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) il rivale serbo Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon: per la prima volta, il numero uno al mondo accederà alla finale. Domenica 13 luglio l’azzurro affronterà nuovamente lo spagnolo Carlos Alcaraz. #t Vai su Facebook

#NEWS - #Sinner-#Djokovic, il risultato della semifinale di #Wimbledon : 6-3 6-3, 6-4. #Jannik domina ed è in finale contro #Alcaraz. E' la prima volta che #JannikSinner raggiunge la finale ai #Championships, terzo slam stagionale, dove finora era arrivato Vai su X

Sinner è in semifinale a Wimbledon, Cobolli invece ha perso; Jannik Sinner, è semifinale con Novak Djokovic a Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis; Wimbledon, Sinner-Alcaraz: la rivincita è servita - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale.

Sinner-Djokovic oggi in semifinale a Wimbledon, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - L’incontro andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), ma non è ... Come scrive fanpage.it

Sinner-Djokovic oggi, diretta semifinale di Wimbledon. Orario e dove vederla in tv e streaming e i precedenti - L'azzurro, numero uno del ranking mondiale, se la vedrà con il serbo Djokovic che ai quarti di finale ha ... Si legge su ilmessaggero.it