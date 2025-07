Calciomercato Milan finalmente Modric | quando arriva per visite e firma

Il calciomercato del Milan si infiamma: dopo aver concluso gli impegni con il Real Madrid, Luka Modric si prepara a fare il suo ingresso ufficiale in rossonero. L’attesa cresce mentre il talentuoso centrocampista croato si appresta a completare visite mediche e firmare il contratto. Un colpo di grande spessore che potrebbe rivoluzionare la squadra e rinvigorire le ambizioni del Milan per la prossima stagione.

Il Real Madrid esce dal Mondiale per Club, per mano del PSG: una notizia "attesa" da tempo dai tifosi del Milan, che finalmente possono abbracciare Modric Il croato, terminato il suo impegno negli USA con i Blancos, è pronto quanto prima a svolgere le visit Vai su Facebook

