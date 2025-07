LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Bagnaia in cerca di risposte al Sachsenring dalle 10.10 la FP2

Benvenuti alla nostra live coverage del GP di Germania 2025, il round tedesco del Mondiale di MotoGP! Oggi, tra sfide sul Sachsenring e strategie in evoluzione, i piloti cercano risposte e prestazioni ottimali. Con aggiornamenti in tempo reale e analisi approfondite, vi accompagneremo passo passo in questa emozionante giornata di competizioni. Restate con noi e scoprite insieme chi dominerà questa tappa cruciale del campionato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.33 Sul circuito del Sachsenring, piloti e team dovranno lavorare alacremente per trovare la giusta messa a punto in vista delle qualifiche e soprattutto della Sprint Race, che metterà in palio i primi punti di questo fine-settimana. 09.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Germania, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Come seguire le qualifiche e la Sprint Race in tvstreaming – La cronaca della FP1 – La cronaca delle pre-qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Germania, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Bagnaia in cerca di risposte al Sachsenring, dalle 10.10 la FP2

