Alain 5 anni scomparso da un campeggio a Ventimiglia | in un video un uomo lo fa uscire dal camping

Alain, un dolce bambino di cinque anni scomparso dal camping di Ventimiglia, ha catturato l’attenzione di tutti. Le sue ultime tracce, catturate in un video che mostra un uomo accompagnarlo fuori dal campeggio, hanno acceso una corsa contro il tempo. Nonostante le ricerche incessanti, notte e giorno, il mistero rimane fitto. La comunità attende con trepidazione notizie positive, sperando che Alain possa essere ritrovato al più presto.

Sono proseguite anche durante la notte, ma senza esito, le ricerche di un bambino di cinque anni, ospite di un camping in località Latte a Ventimiglia (Imperia). Il bambino si chiama Alain Barnard Ganao, nato a Torino da genitori di origini straniere. Il bambino, secondo le prime informazioni, si trovava all’interno di un camping nella frazione di Latte dal quale si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche di polizia, carabinieri e vigili del fuoco e volontari sono subito scattate. Il bambino indossa una maglietta bianca e un pantaloncino verde. Che cosa sappiamo della sparizione del bambino di Ventimiglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alain, 5 anni, scomparso da un campeggio a Ventimiglia: in un video un uomo lo fa uscire dal camping

In questa notizia si parla di: anni - ventimiglia - camping - alain

“Questa frontiera ha ucciso”, a Ventimiglia la preghiera di prete e imam: la denuncia a dieci anni dalla chiusura dei confini - una questione di confini, ma di umanità che si ferma e si interroga. La frontiera di Ventimiglia diventa così simbolo di un dibattito più ampio, in cui il rispetto dei diritti e la solidarietà devono superare ogni barriera.

Ore di apprensione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove dalla serata di venerdì 11 luglio si sono perse le tracce di Alain Barnard Ganao, un bambino di appena cinque anni. Il piccolo si trovava con la famiglia nel campeggio "Por La Mar", nella zona di L Vai su Facebook

Ventimiglia, bimbo scomparso da camping: ricerche in corso per trovare Alain; Bambino di 5 anni scompare in un camping a Ventimiglia; Ventimiglia, bimbo di 5 anni scomparso. Si chiama Alain Barnard Ganao, era in campeggio nella zone di Latte.

Bimbo di 5 anni scompare improvvisamente dal campeggio a Ventimiglia: ricerche con droni, cani ed elicottero - Massima mobilitazione e ricerche in corso in tutta la zona per il picolo Alain Barnard Ganao di 5 anni scomparso nella serata di venerdì da un campeggio ... fanpage.it scrive

A Ventimiglia ricerche disperate per Alain, bimbo di 5 anni scomparso nel nulla - Il bambino scomparso di chiama Alain Barnard Ganao, cinque anni, è nato a Torino ed è di origine straniera. Come scrive dire.it