Ascolti tv dell’11 luglio Tim Summer Hits Vanina o Quarto Grado

L’estate si chiude con un mix di emozioni e grandi appuntamenti televisivi. L’11 luglio, i fan hanno potuto rivivere i momenti più belli dei Tim Summer Hits 2025 su Rai 1 con Carlo Conti e Andrea Delogu, mentre Rete 4 ha messo in scena il thriller di Quarto Grado. La stagione estiva si avvia alla conclusione, lasciando spazio alle nuove emozioni televisive che ci attendono.

L’11 luglio sono tornati in tv i grandi appuntamenti del venerdì sera. Su Rai 1 Carlo Conti e Andrea Delogu hanno condotto il best of dei Tim Summer Hits 2025, mentre su Rete 4 è andato in onda Quarto Grado. Tim Summer Hits su Rai1 è giunto al suo epilogo: Carlo Conti e Andrea Delogu hanno salutato tutti con il Best of dell’edizione 2025 e sul palco si sono alternati i grandi della musica del momento. Canale 5 ha trasmesso in replica la prima puntata della serie Vanina con Giusy Buscemi, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grad o. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si sono occupati dei casi di Chiara Poggi e di Liliana Resinovich. 🔗 Leggi su Dilei.it