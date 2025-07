Veneto Zaia non molla ma FdI avverte | Basta bandierine sulle Regioni o ci prendiamo tutto

Veneto, cuore pulsante di politica e strategia, si prepara a un autunno cruciale. Tra tensioni, alleanze e ambizioni, Zaia non molla, mentre FdI lancia un chiaro messaggio: basta bandierine regionali, è tempo di spartizioni concrete. Con sei Regioni al voto, il quadro si fa sempre più infuocato, e le intenzioni di partiti e leader potrebbero cambiare gli equilibri. L’articolo Veneto, ...

In autunno si vota in 6 Regioni, ma è il Veneto a tenere banco. Tutti i partiti di maggioranza vorrebbero proporre il proprio candidato, così come Luca Zaia che riflette su un fedelissimo delle sue fila. Giovanni Donzelli di FdI, però, mette in chiaro che il partito di governo ha in mano solo tre Regioni e che, quindi, di fronte a giochi di spartizione potrebbe pretendere di avere tutto e rimettere in ordine le proporzioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Veneto, Zaia non molla ma FdI avverte: “Basta bandierine sulle Regioni o ci prendiamo tutto”

