L’inaugurazione E mercoledì lo store battezzerà le maglie

Il grande giorno sta per arrivare: l'inaugurazione del nuovo store del Modena, battezzato con orgoglio dalle maglie ufficiali, si svolgerà mercoledì 16 luglio alle 21 in via del Taglio 22. Un evento imperdibile per i tifosi canarini, tra musica, festa e l’emozione di vedere il sogno diventare realtà. La serata sarà un vero e proprio tributo alla passione e all’identità del club, un’occasione da non perdere per vivere il senso di appartenenza.

Il nuovo store del Modena sarà ufficialmente inaugurato mercoledì 16 luglio in grande stile. L'appuntamento, per i tifosi canarini, è a partire dalle 21 in via del Taglio 22, nel locale individuato dalla famiglia Rivetti da diversi mesi ormai, completamente ristrutturato e colorato di giallo e blu. La serata sarà accompagnata da un dj set, dunque musica e clima di festa per quello che a tutti gli effetti era un obiettivo dello stesso Carlo Rivetti, per entrare ancor di più nel cuore della città, ponendo radici nelle vie identitarie del centro storico, il tutto in attesa del famigerato museo e del centro sportivo di Nonantola.

