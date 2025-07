Luglio in Jazz China Moses accende Piazza Campania

Luglio in Jazz al Centro Commerciale Campania di Marcianise si anima con suoni indimenticabili e improvvisazioni straordinarie. Dopo l’entusiasmante apertura con Biréli Lagrène, questa stagione promette serate di grande coinvolgimento e magia, culminando con l’energia contagiosa di China Moses e il talento di Michel Camilo. Non perdete l’occasione di vivere un agosto all’insegna del jazz: la musica che unisce e emoziona. La rassegna continua a sorprendere, e voi non potete mancare!

La rassegna “Luglio in Jazz” porta China Moses al Centro Commerciale Campania di Marcianise. Martedì arriva il pianista e compositore Michel Camilo. Continua con grande energia la stagione di “Luglio in Jazz” al Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE). Dopo l’eccezionale apertura con BirĂ©li Lagrène, il festival si conferma un appuntamento imperdibile, grazie alla coinvolgente . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “Luglio in Jazz”, China Moses accende Piazza Campania

