Juventus svolta Kolo Muani | la cifra giusta per convincere il Paris Saint-Germain

La Juventus si prepara a fare un passo deciso per rinforzare il suo attacco: la svolta Kolo Muani potrebbe essere imminente, grazie a una strategia che coinvolge il Paris Saint Germain e una cifra pensata per convincere i parigini. Torino si muove con decisione, puntando a ottenere il via libera con una formula e dettagli studiati per mettere nero su bianco l’accordo. La sfida è lanciata, ora tocca alle trattative definire il futuro del centravanti.

Da Torino, la mossa di Comolli per ottenere il via libera all’affare: formula e dettagli per la conferma del centravanti Dopo Jonathan David, c’è ancora tanto da fare per mettere a punto l’attacco della Juventus nella prossima stagione. Sono le operazioni in prima in linea in questo momento quelle prioritarie per i bianconeri, con una delle missioni principali mirata alla conferma di Kolo Muani. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) L’attaccante francese ha avuto un ottimo impatto, con i suoi gol è stato determinante per il raggiungimento del quarto posto e da lui si vorrebbe ripartire. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, svolta Kolo Muani: la cifra giusta per convincere il Paris Saint-Germain

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

