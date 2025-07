Corsico | esce di strada e finisce nel Naviglio giovane muore a pochi metri da casa

Un tragico episodio scuote Corsico nella notte tra venerdì e sabato: un giovane di 24 anni perde la vita in un incidente che lo ha visto uscire di strada e finire nel Naviglio, a pochi metri da casa. Un dramma che colpisce profondamente la comunità, lasciando aperti numerosi interrogativi sulle cause e sulla prevenzione. La triste vicenda ricorda quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale per proteggere le vite più fragili e mantenere la tranquillità delle nostre comunità.

Corsico, 12 luglio 2025 – A pochi metri da casa. Un dettaglio che aggiunge dolore al dolore per l’incidente mortale avvenuto questa notte, fra venerdì 11 e sabato 12 luglio, a Corsico, hinterland sud-ovest del Milanese. Un giovane di 24 anni è finito fuori strada con l'auto finendo nel Naviglio. I soccorritori, intervenuti tempestivamente, hanno potuto solo recuperare il corpo. L’incidente è accaduto intorno alle 2.30 all'altezza di Alzaia Trieste, all’angolo con via Oberdan. Il conducente, a quanto pare, era solo in macchina in quel momento. Immediati sono stati i soccorsi dei vigili del fuoco con il personale arrivato dalle sedi milanesi di Darwin, Cuoco e Fluviale che hanno provveduto prima ad estrarre il corpo senza vita del giovane e poi a recuperare la vettura, anche con il supporto di un'autogru fatta arrivare dal Comando provinciale di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corsico: esce di strada e finisce nel Naviglio, giovane muore a pochi metri da casa

