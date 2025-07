Abbronzatura al mare quando il sole diventa una minaccia per la pelle | i consigli del dermatologo Condello

Con l’arrivo del caldo, la tentazione di sfoggiare un’abbronzatura dorata diventa irresistibile, ma attenzione: il sole, se non affrontato con cura, può diventare una minaccia per la salute della pelle. Il dottor Maurizio Condello, dermatologo del Policlinico di Foggia, ci guida attraverso i consigli fondamentali per godersi il mare in sicurezza, evitando rischi e preservando la bellezza naturale. Segui queste semplici regole e scopri come proteggerti al meglio dal sole.

In questa notizia si parla di: condello - pelle - abbronzatura - mare

