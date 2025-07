Raid russi da est a ovest esplosioni nella notte in Ucraina Trump | Le armi a Kiev passeranno dalla Nato

Una notte di caos e tensione ha investito l’Ucraina, con esplosioni che hanno squarciato il cielo da est a ovest, segnando uno dei raid più orchestrati delle ultime settimane. La Russia, colpendo con nuovi missili e droni, ha messo in allarme tutta la nazione, anche lontana dai fronti. In questo scenario incerto, le armi a Kiev potrebbero presto passare sotto la protezione della NATO, segnando un ulteriore passo verso un conflitto globale.

Una notte di esplosioni, sirene e terrore ha attraversato l’intera Ucraina, da est a ovest, in quello che è stato uno degli attacchi più ampi e coordinati delle ultime settimane. La Russia ha colpito con una nuova ondata di missili da crociera e droni kamikaze diverse aree del Paese, anche molto distanti dalla linea del fronte. Le esplosioni sono state segnalate nella capitale Kiev, ma anche nelle città occidentali di Leopoli, Lutsk e Chernivtsi, oltre che a Kharkiv, nell’est. Si tratta di aree che, pur non essendo al centro degli scontri diretti, rappresentano punti strategici per la logistica ucraina e per la tenuta del sistema energetico nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it