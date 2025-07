Velodromo e piscina comunale 800mila euro per riportarli in ' vita'

Un investimento che segna un nuovo inizio per il cuore sportivo di Marcianise, pronto a riaccendere la passione e a offrire spazi di benessere e aggregazione per tutti. Dopo anni di silenzio e abbandono, il velodromo Vincenzo Capone e la piscina comunale si preparano a rinascere, simboli di rinascita e futuro. È il momento di riscoprire il valore dello sport come motore di comunità e rinvigorimento urbano.

Dopo anni di chiusura e abbandono, il velodromo Vincenzo Capone e la piscina comunale di Marcianise si preparano a rinascere. L’amministrazione comunale ha annunciato un ambizioso piano di riqualificazione dei due impianti sportivi storici, con un investimento complessivo che supera gli 800mila. 🔗 Leggi su Casertanews.it

