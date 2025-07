Vagnozzi | Sinner se l’è giocata fino in fondo al Roland Garros contro Alcaraz decisivi saranno i servizi

Simone Vagnozzi, il coach di Jannik Sinner, riflette sulla straordinaria avventura del suo protégé, ormai l’unico rimanente del team. Dopo una serie di sfide intense e vittorie memorabili, Vagnozzi sottolinea come i servizi saranno determinanti nella sfida cruciale contro Alcaraz a Roland Garros. Due settimane di emozioni forti hanno segnato il percorso di Sinner, un vero e proprio ottovolante di emozioni, pronti a scoprire cosa riserverà il futuro.

Simone Vagnozzi è rimasto il “superstite” del team di Jannik Sinner. Dopo la vittoria del numero uno al mondo in semifinale a Wimbledon contro Djokovic, il coach è stato intervistato dal Corriere della Sera. . Simone, due settimane sull’ottovolante. « Sono successe tante cose, in effetti. Tre turni facili, poi la fortuna con Dimitrov, ma anche il problema al gomito da gestire. Jannik è stato bravo a cambiare inerzia con Shelton e Djokovic: sono fiducioso che possa fare un’ottima partita anche con Alcaraz in finale ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it