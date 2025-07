Ustionati mentre tentano di accendere un barbecue | due giovani ricoverati in prognosi riservata al Policlinico

Un'estate che avrebbe dovuto essere spensierata si è trasformata in un dramma a Bisceglie, dove due giovani, mentre tentavano di accendere un barbecue, hanno subito gravi ustioni. La loro speranza di un momento di relax si è trasformata in una lotta per la vita, con prognosi riservata al Policlinico di Bari. Una vicenda che ricorda quanto sia importante prestare attenzione anche ai momenti di svago, per evitare tragedie inattese.

Un momento di svago si è trasformato in una terribile disavventura per due giovani, che nella serata di giovedì 11 luglio a Bisceglie, hanno tentato di accendere un barbecue, ma sono rimasti gravemente ustionati. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata al Policlinico di Bari, uno in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: ustionati - accendere - barbecue - giovani

Ustionati mentre tentano di accendere un barbecue: due giovani ricoverati in prognosi riservata al Policlinico - Una serata di relax si è trasformata in una drammatica emergenza per due giovani di Bisceglie, rimasti gravemente ustionati durante il tentativo di accendere un barbecue.

Ustionati mentre tentano di accendere un barbecue: due giovani ricoverati in prognosi riservata al Policlinico https://ift.tt/AY9Ftc5 https://ift.tt/gwnDhMT Vai su X

INCENDIO IN UN APPARTAMENTO A BISCEGLIE, USTIONATI DUE RAGAZZI – CANOSA, 63ENNE AGGREDISCE COETANEO A COLPI DI MAZZA: IN CARCERE CON L’ACCUSA DI TENTATO... Vai su Facebook

Ustionati mentre tentano di accendere un barbecue: due giovani ricoverati in prognosi riservata al Policlinico; Ustionati mentre tentano di accendere un barbecue: due giovani ricoverati in prognosi riservata al Policlinico; Pasquetta a Napoli, barbecue drammatico: tre ricoverati al Cardarelli per ustioni.

Incendio nell'atrio di un condominio: gravi due giovani. Le fiamme divampate da un barbecue - Serata di terrore e apprensione a Bisceglie (Bat), dove un incendio è divampato nella tarda serata di giovedì 10 luglio all'interno di un appartamento in via Fragata. Secondo msn.com

Ustionati dal fuoco del barbecue, gravissimo un 20enne - L'ipotesi è che un ritorno di fiamma abbia fatto scoppiare la bottiglia dell’alcol utilizzato per attizzare il fuoco del barbecue. Lo riporta informazione.it