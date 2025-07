Bloccati per 6 ore di notte su un treno regionale tra Bari e Foggia | Senza acqua ed elettricità

Bloccati per sei ore nel cuore della notte su un treno regionale tra Bari e Foggia, senza acqua né elettricità, i passeggeri hanno vissuto momenti di autentica paura e disagio. Dopo le testimonianze di chi era a bordo del Frecciarossa 8323, emergono nuovi racconti di sofferenza lungo la linea Bari-Foggia, evidenziando una situazione di grave insicurezza e scarsa assistenza. Un episodio che solleva un'urgente riflessione sulle condizioni del trasporto pubblico in Italia.

Dopo le testimonianze di chi era a bordo del Frecciarossa 8323 da Roma Termini a Lecce, rimasto bloccato per ore nei pressi di Cerignola, emerge il racconto di altri disaggi vissuti dai viaggiatori sulla linea Bari Foggia. Il caso in questione riguarda un treno regionale partito da Bari e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

