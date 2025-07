Dovbyk si prende la 9 ora palla a Gasperini | la Roma sogna un nuovo Retegui

Dopo un anno ricco di sfide e aspettative, Artem Dovbyk si appresta a conquistare il cuore della Roma sotto la guida di Gasperini. Con Ferguson in arrivo come nuovo perno offensivo, i giallorossi sognano di rinvigorire l’attacco e di scrivere un nuovo capitolo di successi. La domanda ora è: potrà il gigante ucraino diventare l’arma segreta del club? La risposta si scoprirà nei prossimi mesi, quando il talento e la volontà si metteranno alla prova.

Luci e ombre da Artem Dovbyk in quasi 365 giorni di Roma, per un giudizio che rimane sospeso in attesa di vederlo all'opera dal prossimo agosto in poi. Gasperini attende qualcuno che possa fargli compagnia lì davanti, e c'è Ferguson in arrivo come primo rinforzo offensivo, ma nel frattempo il mister lavorerĂ a Trigoria con il gigante ucraino per scoprire doti, potenzialitĂ e punti deboli da migliorare, e sotto la sua guida l'esplosione non è da escludere. Nel frattempo però l'ex Girona apporta la prima novitĂ in vista del prossimo anno. Come riportato dall'odierna edizione de Il Tempo, Dovbyk ha deciso di indossare la numero 9, abbandonando la 11 che lo ha accompagnato nella sua prima stagione giallorossa.