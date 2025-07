Tragedia a Mortara | muore in un incidente il sindaco Ettore Gerosa

Una tragedia scuote Mortara: il sindaco Ettore Gerosa perde la vita in un incidente in scooter. La comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di una figura stimata e amata. I dettagli dell'incidente, avvenuto venerdì 11 luglio nei pressi di Ottobiano, sono ancora al vaglio delle autorità, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti su questa tragica perdita.

Il sindaco perde la vita in un drammatico incidente in scooter. Ettore Gerosa, primo cittadino di Mortara, in provincia di Pavia, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 luglio, nei pressi di Ottobiano. Secondo le prime ricostruzioni, Gerosa avrebbe perso il controllo del suo scooter lungo la provinciale 16 in direzione San Giorgio Lomellina, finendo in un canale a circa 300 metri di distanza dal punto di uscita di strada. L'allarme è stato dato intorno alle 19,10 da un automobilista di passaggio, ma si ipotizza che l'incidente possa essere avvenuto anche in un momento precedente.

