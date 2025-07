70enne fa irruzione a una festa di compleanno e spara uccidendo la nonna della bimba festeggiata poi ferisce la madre | arrestato

Una tragica mattina di dolore e violenza scuote la comunità di Mondolfo, dove un uomo di 70 anni ha fatto irruzione armato, scatenando una sparatoria che ha avuto conseguenze devastanti durante una festa di compleanno per una bambina di soli cinque anni. La scena si è trasformata in un incubo, lasciando dietro di sé un bilancio di lutto e trauma. Ma cosa ha portato a questa drammatica escalation di violenza?

Una festa di compleanno per una bambina di cinque anni è finita in tragedia nella prima serata di venerdì, in un casolare in via delle Sterpettine, alla periferia di Marotta di Mondolfo. Un uomo di 70 anni, Sandro Spingardi, d el posto e descritto come un parente (le prime fonti parlano di un cognato della vittima), ha fatto irruzione armato di pistola e ha aperto il fuoco, uccidendo la nonna della festeggiata e ferendo la madre. Secondo una prima, ancora frammentaria ricostruzione dei Carabinieri, tutto è accaduto tra le 19 e le 21. All’interno dell’abitazione era in corso la festa per i cinque anni della nipotina di Griselda Cassia Nunez, la vittima di 44 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it