GERRY SCOTTI | NON HO RUBATO IL POSTO A STRISCIA DE MARTINO? I BELLI SONO AVVANTAGGIATI

Gerry Scotti si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico, approdando nell’access prime time di Canale 5 con “La Ruota della Fortuna”. Un debutto storico, segnato da entusiasmo e nuove sfide, che dimostra come anche i grandi della televisione possano evolversi e rinnovarsi. Con il suo entusiasmo contagioso, Scotti ci invita a seguire questa avventura, perché a volte cambiare rotta è la scelta più vincente.

Gerry Scotti da lunedì 14 giugno sbarca nell'access prime time di Canale 5 con la nuova edizione de "La Ruota della Fortuna". Una novità storica e dalle alte aspettative. "Per me è un esordio in un orario mai sperimentato in 40 anni di carriera. È venuto il tempo di lasciare altri titoli che forse ho fatto per troppi anni", così Scotti al Corriere della Sera. La sua nuova casa sarà quella occupata ininterrottamente da decenni dai format di Antonio Ricci, da Paperissima Sprint e Striscia la Notizia che tornerà a novembre, parola di Pier Silvio Berlusconi. "Ha rubato il posto ad Antonio Ricci?", chiede Renato Franco a Gerry.