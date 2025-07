Incredibile Venus Williams | wild card a Washington a 45 anni

A 45 anni, Venus Williams dimostra che la passione e il talento non conoscono età, sorprendendo ancora una volta con una wild card a Washington. La sua carriera leggendaria, ricca di successi memorabili, continua a ispirare generazioni di appassionati di tennis. Un vero esempio di determinazione e resilienza, Venus ci ricorda che il sogno può rinnovarsi ad ogni età, e il suo tempo non è ancora finito...

A volte qualcuno se lo dimentica per via di quanto ha vinto la sorella, ma il nome di Venus Williams appartiene alla storia del tennis. Cinque titoli a Wimbledon, sette Slam complessivi, un oro olimpico in singolare e due in doppio, 11 settimane al numero 1 del mondo, 49 titoli WTA in carriera in singolare e 22 in doppio, appartiene a una rara élite di giocatrici che può vantare tanti e tali successi. Ma, a 45 anni, il suo tempo non è ancora finito. A lungo era scomparsa dai campi dopo Indian Wells 2024, e in molti avevano pensato che stavolta sì, la sua carriera si fosse definitivamente chiusa.