Partite le immatricolazioni all’Università di Udine

Sono partite mercoledì 9 luglio le immatricolazioni all’Università di Udine per l’anno accademico 2025-2026. L’offerta didattica comprende 82 corsi di studio, di cui 42 corsi di laurea triennale, 37 corsi di laurea magistrale e 3 corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Le principali novità riguardano le agevolazioni contributive, l’offerta didattica, i servizi, le strutture. In particolare: tasse invariate con iscrizione gratuita fino a 30mila euro di Isee; un nuovo corso di laurea interamente in lingua inglese, “Management & business analytics”, e due radicalmente riprogettati, la laurea triennale con sede a Pordenone in “Tecnologie digitali e comunicazione per le industrie creative”, e la laurea magistrale in “Ingegneria ambientale per la resilienza territoriale”; i lavori di realizzazione e ristrutturazione di nuovi spazi per la didattica, la ricerca, lo studio e il tempo libero in quattro sedi dell’Ateneo per un investimento totale di circa 47 milioni di euro. 🔗 Leggi su Udine20.it