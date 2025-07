Inter e Milan respingono gli ultras | niente abbonamenti ai tifosi non graditi

Inter e Milan rafforzano la sicurezza respingendo gli ultras e vietando gli abbonamenti ai tifosi indesiderati. L’obiettivo è prevenire il ritorno del sistema criminale che ha minato la serenità degli stadi negli anni passati. Altre innovazioni includono tessere non cedibili e un avanzato sistema di telecamere. Un passo deciso verso un calcio più sicuro e civile, garantendo il rispetto e la tranquillità di tutti gli spettatori.

