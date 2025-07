Arrivano le t-shirt con Snoopy dedicate alla Riviera del Conero | Portonovo Numana Sirolo e il Passetto di Ancona

Arrivano le nuove T-shirt con Snoopy dedicate alla splendida Riviera del Conero, Portonovo, Numana, Sirolo e il Passetto di Ancona. Un modo originale e divertente per celebrare il territorio, grazie all'iconico cagnolino che si lega perfettamente alle bellezze di questa zona. L’idea nasce da una tipografia di Camerano, in collaborazione con il delegato italiano della Peanuts, per portare il fascino di Charlie Brown e amici direttamente sulla tua pelle. La moda incontra la passione per il mare e la natura!

ANCONA - Il cagnolino Snoopy per promuovere il territorio. È venuto in mente ad una tipografia di Camerano che avuto un gancio con il delegato italiano della Peanuts, la famosa serie a fumetti creata da Charles M. Schulz, che segue le avventure di Charlie Brown e dei suoi amici, tra cui il beagle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: ancona - snoopy - arrivano - shirt

Arrivano le t-shirt con Snoopy dedicate alla Riviera del Conero: Portonovo, Numana, Sirolo e il Passetto di Ancona; Cronaca.