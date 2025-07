Remo Anzovino con il suo ' Atelier' a Torre a Mare

Preparati a vivere un’esperienza musicale unica con Remo Anzovino e il suo "Atelier". Il compositore e pianista torna in Puglia, a Bari, per un evento che promette emozioni indimenticabili: martedì 15 luglio nel suggestivo «Parco per tutti» di Torre a Mare, nell’ambito del Ghironda Summer Festival e del progetto «Le due Bari 2025». Un’occasione da non perdere per lasciarsi coinvolgere dalla sua musica e scoprire nuove sfumature sonore.

Prosegue il viaggio di «Atelier», il nuovo disco del compositore e pianista Remo Anzovino, atteso in Puglia a Bari, martedì 15 luglio, alle ore 19, nel «Parco per tutti» di Torre a Mare, per il Ghironda Summer Festival, nell’ambito del progetto «Le due Bari 2025» del Comune di Bari - Assessorato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

