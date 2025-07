Moto3 Adrian Fernandez è il più veloce sul bagnato del Sachsenring FP2 interlocutoria verso le qualifiche

Adrian Fernandez conquista il miglior tempo nella FP2 del Sachsenring, affrontando con abilità una pista bagnata e imprevedibile. Con la pioggia che ha reso l’asfalto scivoloso e le condizioni meteo che si preannunciano instabili per tutto il week-end, i piloti si preparano a un Saturday di sfide intense. Ma perché questa sessione interlocutoria potrebbe essere un indicatore chiave per le qualifiche? La risposta sta nelle strategie e nella gestione dell’asfalto bagnato…

Adrian Fernandez ha chiuso al comando una bagnata seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato del Sachsenring, la pioggia caduta nel corso della notta ha reso viscido l'asfalto, con i piloti costretti ad usare le gomme da bagnato per un turno importante. Per quale motivo? Le previsioni meteo parlano di precipitazioni lungo tutto il corso del sabato teutonico, per cui i protagonisti hanno potuto svolgere un primo allenamento in queste condizioni. Il miglior tempo della FP2, come detto, porta la firma dello spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) in 1:34.