Maturità boicottata i docenti influencer si dividono Schettini | Si protesta in un altro modo Galiano | Gli studenti sono coraggiosi

Nell’onda di contestazioni studentesche, i docenti influencer come Schettini e Galiano si confrontano con un atteggiamento rivoluzionario ma diverso. Mentre alcuni preferiscono il silenzio, altri scelgono di protestare in modo più costruttivo, dimostrando coraggio e voglia di cambiare. La domanda sorge spontanea: quale sarà la strada più efficace per far ascoltare le istanze dei giovani? La risposta potrebbe risiedere in un dialogo autentico e innovativo.

«Sono sicuro che dietro quel silenzio ci sia un disagio, che vogliate dire qualcosa ai professori. È bellissimo voler far sentire la propria voce, ma la protesta va fatta in un’altra maniera ». A dirlo è Vincenzo Schettini, il professore influencer noto per la pagina social La fisica che ci piace, che commenta il fenomeno delle proteste degli studenti maturandi che scelgono di non sostenere l’orale come forma di dissenso contro il sistema competitivo dei voti. «Al posto vostro, avrei fatto un orale da urlo dimostrando la mia preparazione. E solo alla fine avrei detto: “Rifiuto il punteggio per protesta”. 🔗 Leggi su Open.online

Maturità 2025, Vincenzo Schettini invita gli studenti a riflettere sul “silenzio” agli orali: “Dietro c’è un disagio, ma la protesta va fatta diversamente” - In un anno scolastico segnato da silenzi inquietanti durante le prove orali della maturità 2025, Vincenzo Schettini invita gli studenti a trasformare il disagio in una protesta costruttiva.

#11luglio Scena muta Maturità, Schettini: “Io avrei fatto un orale da urlo e poi avrei rifiutato il punteggio. Si protesta in un altro modo” Vai su X

Gli studenti (maggiorenni) che si rifiutano di sostenere l’esame orale di maturità per protesta vanno sanzionati senza se e senza ma Vai su Facebook

