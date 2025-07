Aumenti e mugugni Carissima Inter ma quanto mi costi?

Aumenti e mugugni, carissima Inter, quanto mi costi! I tifosi nerazzurri sono già alle prese con nuove spese, mentre si avvicina la fase di prelazione per l’abbonamento alla stagione 2025/26. Dal 18 al 21 luglio, i fedelissimi potranno confermare il proprio posto, ma cosa succederà se i posti residui sono ancora disponibili? Restate sintonizzati per scoprire come assicurarvi un posto in prima fila!

Ulteriori rincari attendono i tifosi dell’Inter che da tre giorni a questa parte hanno deciso di sottoscrivere l’abbonamento per il campionato 202526. È infatti partita la fase di prelazione che durerà fino a lunedì 21 luglio alle 15, periodo in cui gli abbonati della scorsa annata potranno confermare il proprio posto. Successivamente, in caso di residuo, dal 25 al 27 luglio ci sarà spazio per chi è iscritto alla waiting list della passata stagione, quindi il 29 luglio si aprirà la vendita libera per i titolari della tessera Siamo Noi. Previsti tre tipi di abbonamenti. Il primo è il “Full“ (a partire da 399 euro): darà diritto al posto in tutte le gare casalinghe di Serie A, nella fase a gironi di Champions League e agli ottavi di Coppa Italia, con una prelazione per le altre partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aumenti e mugugni. Carissima Inter, ma quanto mi costi?

