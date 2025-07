LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | pochi minuti al via della tappa decisiva con il Monte Nerone

Benvenuti alla nostra emozionante diretta live del Giro d'Italia Femminile 2025! Oggi, pochi minuti ci separano dalla partenza di una tappa decisiva, con il mitico Monte Nerone che promette spettacolo e sorprese. Rimanete con noi per seguire ogni momento di questa sfida avvincente, dove le protagoniste si contenderanno la vittoria finale e il prestigioso trofeo. Non perdete neanche un secondo, perché oggi tutto può succedere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:33 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Poco piĂą di 20 minuti al via della frazione decisiva. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della settima e penultima tappa del Giro d’Italia femminile 2025. La frazione odierna vale un bel pezzo di trofeo, Marlen Reusser ed Elisa Longo Borghini sono pronte a darsi battaglia nei 150 km che vanno da Fermignano a Monte Nerone. Il percorso odierno è decisamente il piĂą impegnativo e tortuoso dell’intera Corsa Rosa, in virtĂą dei continui saliscendi e dei 4 GPM presenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: pochi minuti al via della tappa decisiva con il Monte Nerone

In questa notizia si parla di: tappa - diretta - giro - italia

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo il primo GPM di giornata - Vai su X

DIRETTA LIVE - Arrivo in salita al Giro d'Italia femminile. Sfida tra le big a Pianezze, con la quarta tappa che potrebbe incidere sul risultato finale. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell'evento Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Reusser e Longo Borghini si marcano strette, la sesta frazione va a Lippert; Tour: Evenepoel vince la crono, Pogacar in giallo; Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Fermignano-Monte Nerone: orari, tv, percorso, favorite. Frazione decisiva per la classifica.

GIRO D'ITALIA WOMEN. IL MONTE NERONE PRONTO A DARE IL SUO VERDETTO - Tornati a Piobbico le atlete iniziano la salita che porta al traguardo di Monte Nerone, regno del trekking, ma ben noto anche per le sue grotte che attirano gli appassionati speleologi. Segnala tuttobiciweb.it

Il Giro d’Italia women dà spettacolo: "E che spot per Terre Roveresche" - Grande entusiasmo per la sesta tappa che si è conclusa ieri in una Orciano addobbata a festa. Riporta msn.com