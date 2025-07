La Trilogia d' Autunno 2025 è dedicata a Händel | al via le prevendite

Pronti a immergervi in un’esperienza straordinaria? La trilogia d’autunno 2025, dedicata a Händel e in scena dal 12 al 16 novembre, rinnova il dialogo tra la regia di Pier Luigi Pizzi e la sapienza musicale di Accademia Bizantina con Ottavio Dantone. Dopo aver affascinato con Monteverdi e Purcell nel 2024, quest’anno il grande compositore barocco sarà protagonista assoluto con due nuovi allestimenti che lasceranno il pubblico senza fiato. Non perdete questa imperdibile rentrée musicale!

Si rinnova il dialogo fra la regia di Pier Luigi Pizzi e la sapienza musicale di Accademia Bizantina e Ottavio Dantone per la Trilogia d’Autunno, dal 12 al 16 novembre: se nel 2024 hanno affrontato insieme Monteverdi e Purcell, quest’anno Händel è protagonista assoluto con due nuovi allestimenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it