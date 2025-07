Xhaka Juve può partire l’assalto al centrocampista in uscita dal Bayer Leverkusen! Il prezzo e lo scenario di mercato

La Juventus testa il terreno per un colpo a centrocampo, puntando forte su Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. Con il mercato estivo in fermento, i bianconeri valutano il prezzo e le dinamiche di una possibile trattativa. L’obiettivo è rinforzare la mediana con un profilo di esperienza e leadership, ma quali sono le chance che questa operazione si concretizzi? Scopriamo insieme tutti gli scenari di mercato.

Xhaka Juve, adesso può partire l’assalto al centrocampista in uscita dal Bayer Leverkusen! Il prezzo e lo scenario di mercato per questa estate. Il calciomercato Juve  è attivamente alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha messo gli occhi su Granit Xhaka, centrocampista svizzero classe 1992 del Bayer Leverkusen. La Vecchia Signora sta monitorando attentamente la situazione del giocatore, il cui valore di mercato si aggira tra i 13 e i 15 milioni di euro. Tuttavia, l’operazione è legata alla cessione di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che la Juventus sta cercando di piazzare in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Xhaka Juve, può partire l’assalto al centrocampista in uscita dal Bayer Leverkusen! Il prezzo e lo scenario di mercato

