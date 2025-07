L’ascesa di Giada Carmassi | Ero un’atleta a pezzi Il record italiano un punto di partenza | non mi pongo limiti

L’ascesa di Giada Carmassi racconta una storia di determinazione e rinascita, dimostrando che i limiti sono spesso solo nelle nostre menti. Dopo anni di sfide, questa atleta ha raggiunto traguardi straordinari, tra cui un record italiano sui 100 ostacoli a Stoccolma e la qualificazione ai Mondiali di Tokyo. La sua storia è un esempio di come, con volontà e passione, si possano superare anche i confini dell’età e delle aspettative.

Una rinascita sportiva arrivata oltre i trent'anni. Storia particolare quella di Giada Carmassi, classe 1994, che quest'anno è esplosa a livello italiano ed internazionale andandosi a prendere a Stoccolma un clamoroso record italiano sui 100 ostacoli con il tempo di 12"69. Per lei ovviamente anche il pass per i Mondiali di Tokyo. L'azzurra è stata intervistata nella consueta rubrica Sprint Zone. Sul record italiano: "Mi aspettavo di potermi migliorare perchè stavo facendo dei bellissimi allenamenti, c'erano tutte le carte in regola per andare forte. Nella nostra gara però si sbaglia una virgola ed il tempo non viene fuori.