Scappa alla vista della volante | fermato con cocaina e hashish arrestato pluripregiudicato

In un episodio che testimonia l'attenzione costante delle forze dell'ordine, un 37enne algerino, noto alle autorità per precedenti legati agli stupefacenti e irregolare sul territorio, ha tentato di scappare alla vista di una volante. Tuttavia, è stato prontamente fermato e trovato in possesso di cocaina e hashish. La sua cattura ribadisce l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio e alla criminalità.

Era già noto alle forze dell'ordine per reati di varia natura, in particolare legati agli stupefacenti, ed era irregolare sul territorio nazionale. Giovedì mattina, un 37enne di origini algerine è stato arrestato dalla Polizia di Stato del Commissariato Carmine con l'accusa di detenzione di droga.

Ubriaco travolge due persone in scooter e scappa, arrestato a Genova - Due persone in scooter sono state travolte a Genova da un automobilista ubriaco, poi fuggito. L'incidente è avvenuto in corso Monte Grappa e l'uomo, di 47 anni, ha riportato un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite.

