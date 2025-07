Il mio piatto preferito è la pasta con le fragole e lo yogurt | la confessione della tennista lga Swiatek scatena le polemiche a Wimbledon

La confessione di Iga Swiatek, la giovane stella del tennis mondiale, ha scatenato un vortice di polemiche a Wimbledon. La campionessa ha svelato il suo piatto preferito, un'insolita combinazione di pasta, fragole e yogurt, provocando reazioni contrastanti in un torneo intriso di tradizione. Ma questa dichiarazione segna davvero un cambio di paradigma o è solo un boccone insolito in un menu di sogni?

Le fragole a Wimbledon sono tradizione. Il frutto, spesso accompagnato con la panna, è l’ official food all’All England Club durante i Championships. C’è chi, però, ha creato un po’ polemica e indignazione per una dichiarazione avvenuta proprio su un campo di Wimbledon. “Il mio piatto preferito da quando sono una bambina è pasta con le fragole “, ha dichiarato Iga Swiatek. La polacca, che presto tornerĂ numero 5 del circuito WTA e sabato 12 luglio sfiderĂ Amanda Anisimova nella finale dei Championships, ha spiazzato tutti con una dichiarazione che ha lasciato perplessi. Soprattutto dall’Italia non sono mancate le polemiche per l’accostamento audace e azzardato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it