hamas colloqui per gaza in stallo per piano ritiro israele

Le speranze di un cessate il fuoco a Gaza vacillano mentre i colloqui tra Hamas e Israele si arenano a causa del continuo stato di tensione. Fonti palestinesi rivelano che l'insistenza di Israele nel mantenere le truppe sul territorio blocca ogni progresso, alimentando l'incertezza e il timore di un'escalation prolungata. La comunità internazionale osserva con apprensione, sperando che si trovi una via di uscita per fermare questa spirale di conflitto.

"I colloqui indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza sono bloccati dalla volontà di Israele di mantenere le truppe nel territorio ". Lo hanno riferito all'Afp due fonti palestinesi a conoscenza del dossier. "I negoziati a Doha stanno incontrando una battuta d'arresto e complesse difficoltà a causa dell'insistenza di Israele nel presentare una mappa del ritiro che in realtà è una mappa di redistribuzione e riposizionamento dell'esercito israeliano piuttosto che un vero e proprio ritiro", ha affermato una fonte. "Israele - per un'altra fonte - vuole "impedire l'accordo per continuare la guerra di sterminio".

