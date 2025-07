Fa irruzione alla festa di compleanno della nipotina e spara | morti feriti Bambini in lacrime urla panico

Un pomeriggio di allegria si è trasformato in un dramma senza precedenti nelle campagne marchigiane. Durante una festa di compleanno per una bambina di cinque anni, un uomo armato ha fatto irruzione, aprendo il fuoco e seminando morte e terrore tra i piccoli invitati e gli adulti presenti. Una scena di pura follia che ha lasciato lacrime e paura nel cuore della comunità di Marotta di Mondolfo.

Un pomeriggio di festa si è trasformato in una scena di orrore a Marotta di Mondolfo, nel cuore delle campagne marchigiane, dove un compleanno di bambini si è concluso con un omicidio efferato e una madre gravemente ferita. Venerdì 11 luglio, poco dopo le 19, il giardino di un casolare in via Sterpettine era teatro di una gioiosa celebrazione per i cinque anni di una bambina. I piccoli invitati, cinque coetanei, erano disposti attorno alla torta, mentre la festeggiata si preparava a spegnere le candeline. Ma quell’attimo, sospeso tra allegria e innocenza, è stato spezzato da un’esplosione di violenza senza senso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

